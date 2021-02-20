Брянский пульмонолог рассказал об успешной борьбе с COVID-19

По его словам, медики региона научились бороться с коронавирусной инфекцией.

Врач-пульмонолог Брянской областной больницы № 1 прокомментировал ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекцией в регионе.

Андрей Зебницкий – выпускник Тверской государственной медицинской академии. Еще весной прошлого года он начал лечить пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональное правительство.

«Мы с самого начала перестроились на новый режим работы. Были определенные нововведения, связанные с работой в красной зоне, но в целом мы справились. Мы уже научились бороться с этой болезнью», – заявил он.

По словам Зебницкого, не надо забывать о средствах защиты, масках, нужно менять их своевременно.

«Обязательно надо привиться. В моей семье привились и родители, и супруга», – также отметил он.