Брянский росгвардеец записал альбом «Непобежденный»

Сборник песен посвящен бывшему главнокомандующему внутренних войск генерал-полковнику Анатолию Романову.

Военнослужащий оркестра Управления Росгвардии по Брянской области Артем Чмут записал сборник песен собственного сочинения, посвященный бывшему главнокомандующему внутренних войск генерал-полковнику Анатолию Романову.

Выход музыкально-поэтического альбома «Непобеждённый» приурочен ко дню рождения военачальника. 28 сентября генерал-полковнику Анатолию Романову исполнилось 73 года.

Солист оркестра Управления Росгвардии по Брянской области старший сержант Артем Чмут ранее участвовал в конкурсе, посвященном генерал-полковнику Анатолию Романову, после чего сочинил о нем песню. Впоследствии появились еще несколько песен.

В итоге Артем Чмут решил записать альбом. В него вошли 9 композиций. В записи музыкальных партий ему помогал коллега по военному оркестру сержант Сергей Лупояд. Но большинство гитарных партий и клавиш Артем Чмут исполнил сам.

«Именно генерал Анатолий Романов, в характере и мировоззрении которого соединились типичные качества русского офицера, стал образом мужества и стойкости русского воина, что вдохновило меня на написание целого альбома», – рассказал автор.