Брянский самбист стал героем графической новеллы

Брянский самбист Артём Осипенко стал героем графической новеллы от общества «Знание». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Общество «Знание» в рамках проекта «Знание.Спорт» презентовала уникальный сборник. В книгу входит 22 графические новеллы о выдающихся спортсменах страны. Одна из них посвящена брянскому самбисту Артёму Осипенко.

Истории призваны не только рассказать о спортивных достижениях, но и вдохновить молодёжь на новые свершения.