Брянский школьник написал письмо главе ЛНР и получил от него подарок

16-летний Никита Кудрявцев коллекционирует автографы.

16-летний Никита Кудрявцев из Брянска написал письмо главе Луганской народной республики Леониду Пасечнику.

Он рассказал, что коллекционирует «автографы замечательных людей», поздравил главу ЛНР с «началом признания независимости другими странами» и попросил его автограф, который стал бы «жемчужиной скромной коллекции» брянского школьника.

Письмо так растрогало Пасечника, что он решил передать брянскому школьнику не только автограф, но и историческую книгу «Молодогвардейцы», а также памятный подарок.