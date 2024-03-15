Брянский школьник стал призёром олимпиады по основам православной культуры

Брянский школьник стал призёром Всероссийской олимпиады по основам православной культуры. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Тольятти прошёл заключительный этап Общероссийской олимпиады по основам православной культуры. Там собрались 56 победителей отборочных туров из 14 регионов России.

Олимпиада прошла в стенах Поволжской Академии образования и искусств имени святителя Алексия Московского. Ученики 3-6 классов отвечали на вопросы по истории Русской Православной Церкви и решали кроссворды по православной культуре.

Диплом третьей степени получил шестиклассник Снежской гимназии Брянского района Руслан Эйдер. Награду ему вручил ректор Академии протоиерей Димитрий Лескин.

Также финалисты занимались поисковой работой в музее Академии и храме Трёх Святителей, побывали на обзорной экскурсии по Тольятти и посетили музей истории Волжского автозавода.