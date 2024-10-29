Брянский сотрудник МЧС стал лучшим во всероссийском конкурсе среди 400 участников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В МЧС России подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший в системе МЧС России». В номинации «Лучший старший оперативный дежурный Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации» участвовали около 400 сотрудников. Жюри их оценило по физической и строевой подготовке; радиационной, химической и биологической защите; знанию обязанностей и нормативно-правовых актов, реагированию на ЧС и происшествия, а также участию в тренировках и учениях.
Победу в конкурсе одержал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях Брянской области, подполковник внутренней службы Максим Сбоев.
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