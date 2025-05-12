Брянский спикер наградил военных батальона группировки прикрытия госграницы

Брянский спикер вручил памятные медали военным батальона группировки прикрытия госграницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В преддверии Дня Победы председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил расположение батальона группировки прикрытия госграницы «Брянск». Военнослужащим спикер привёз около тонны кондитерских изделий. Валентин Суббот и глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный также вручили отличившимся бойцам медали «80 лет освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков».

«Каждый из бойцов понимает возложенную на него ответственность. Мы также делаем все, что в наших силах, чтобы приблизить нашу Победу! Пусть мужество прошлого и настоящего вдохновляет наших защитников на Победу! Она обязательно будет за нами», — подчеркнул Валентин Суббот.