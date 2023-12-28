Брянский спикер привёз подарки военнослужащим на границе
Председатель Брянской областной Думы привёз сладости и книги военнослужащим на границе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил Погарский район. Он встретился с военнослужащими на границе. Спикер привёз новогодние подарки: полтонны кондитерских изделий и книги. Кроме того, Валентин Суббот вручил памятные медали «80 лет освобождения Брянской области» отличившимся бойцам.
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