Брянский спикер вручил грамоту Герою-орденоносцу Виктору Абрамову. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с участником боевых действий в Афганистане Виктором Абрамовым. На его счету более ста боевых выходов. Виктор Абрамов награжден орденом «Красное Знамя» и двумя орденами «Красная Звезда», а также удостоен девятью медалями, Грамотой Президиума Верховного Совета СССР, знаками «Воину-интернационалисту», «За самоотверженный ратный труд в Краснознаменном Туркестанском округе».

В честь 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана председатель регионального парламента Валентин Суббот вручил Виктору Абрамову Почётную грамоту Брянской областной Думы.

«Уверен, знания, опыт и самые лучшие человеческих качеств таких преданных воинов, как Виктор Викторович, послужат на пользу в деле воспитания подрастающего поколения».поблагодарил за верность Отечеству и пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия», – подчеркнул спикер.