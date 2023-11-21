Брянский спикер вручил предпринимателям и фермерам памятные медали
Брянский спикер Валентин Суббот вручил предпринимателям и фермерам Стародубского района памятные медали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил Стародубский муниципальный округ. Там он встретился с фермерами и предпринимателями.
«С самого начала проведения специальной военной операции депутаты областной Думы помогают участникам СВО. В эту работу включились, в том числе, аграрии и предприниматели Меленского сельского поселения. Собранную совместно гуманитарную помощь мы регулярно доставляем в воинские подразделения», — отметил Валентин Суббот.
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