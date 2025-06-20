Брянский спикер встретился с участником спецоперации

Брянский спикер встретился с сотрудником думы, участвующим в спецоперации. Об этом сообщили в пресс службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот встретился с участником спецоперации Андреем. Молодой человек работал в аппарате парламента. В свой отпуск военнослужащий приехал к семье и решил повидаться с коллегами. На встрече речь шла о мерах поддержки участников СВО и их семей, патриотическом воспитании подрастающего поколения.

«Мнение и опыт наших воинов – Защитников Отечества важен для нас — законодателей. Из первых уст узнаем, что нужно усовершенствовать, какую еще помощь и поддержку оказать. Мы вместе приближаем нашу Победу!» — отметил Валентин Суббот.