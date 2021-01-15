Брянский стриптиз-бар набирает персонал через соцсети

Заведение на сей раз нуждается в официантках и хостес.

Один из брянских стриптиз-баров, успевший после открытия получить скандальную известность, разместил в местном паблике о поиске работы и дополнительного заработка объявление о наборе персонала. Впрочем, заведение нуждается не в танцовщицах у шеста, а в официантках и хостес.

Первым предлагается оплата 1400 рублей за смену плюс чаевые, вторым — 1500 рублей за смену.

В тексте говорится, что заведение ищет «очаровательных официанток, которые умеют окружить теплом и вниманием гостей, вкусно презентуют меню, вовремя приносят заказы, следят за чистотой на столе, и, конечно, всегда улыбчивы», и «гостеприимных хостес, которые станут лицом и голосом нашего заведения, а также гидом по правилам бара и ценам за вход/стол.

Ты гостеприимна и приветлива? Можешь найти подход к любому человеку? Ты нам нужна!».

Ранее православную общественность Брянска возмутил сам факт открытия такого заведения и его реклама на автомобиле.