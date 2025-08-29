Брянский студент поучаствовал во всероссийском фольклорном форум«ВОЛОГДА.ФОЛК». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Вологде прошёл первый всероссийский молодёжный форум «ВОЛОГДА.ФОЛК». На мероприятии собрались мастера декоративно-прикладного искусства, исследователи краеведения, представители молодежных и общественных объединений из 48 субъектов России. Брянскую область на форуме представил активист «Движения Первых» Даниил Баронов. Студент Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е. Жуковского увлечён культурой и архитектурой Древней Руси.

На форуме прошли встречи с представителями органов власти и культурных институтов, экспертами. Там участники обсудили господдержку народной культуры, развития культурного туризма и межрегионального сотрудничества.

Также участники изучали традиционный фольклор, участвовали в мастер-классах, экскурсиях и концертах.