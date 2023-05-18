Брянский суд обязал подрядчика вернуть 9 млн рублей, полученных за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Бежица». Об этом сообщили в городской администрации.

Брянская городская администрация разбирается с подрядчиками, которые возводили и благоустраивали территорию будущего физкультурно-оздоровительного комплекса «Бежица». ООО «Магистраль телеком» начал возводить учреждение в ноябре 2019 года и должен был закончить через год. Завершить работы в срок компания не успела. Контракт расторгли в октябре 2021 года из-за срыва сроков.

Второй подрядчик ООО «ГрандСтрой» не может закончить строительство из-за того, что часть денег за невыполненные работы всё ещё находилась на счетах ООО «Магистраль телеком». Компания незаконно получила около 9 млн рублей.

Управление капитального строительства обратилось в суд с заявлением о взыскании излишне уплаченных средств. Суд обязал ООО «Магистраль телеком» вернуть почти 9 млн рублей.