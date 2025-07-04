Брянский суд вернул детей матери из ДНР

Брянский суд вернул двух сыновей матери из ДНР спустя девять лет в разлуке. Об этом в своих соцсетях рассказал уполномоченный по правам ребёнка в региона Инна Мухина.

В Жуковском районном суде прошло заседание по делу о восстановлении в родительских правах жительницы Донецкой народной республике. После развода с супругом женщина не справилась со своими обязанностями. Он была лишена родительских прав на двух сыновей. Мальчики попали в детский дом в ДНР.

Мама Антона и Кирилла одумалась и навещала ребят. Но из-за долга по алиментам и начавшихся военных действий вернуть их тогда не смогла. А три года назад мальчики попали в социальное учреждение в Брянской области.

Спустя время женщина вышла замуж и родила ещё двух сыновей. Но связь со старшими мальчикам не прерывала, регулярно с ними созванивалась.

Благодаря помощи Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства женщине помогли вернуть детей в кровную семью спустя почти 9 лет. Специалисты помогли собрать необходимые документы в и заключения органов опеки.

Женщина приехала к своим сыновьям в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Жуковского района. На заседании в Жуковском районном суде выступила и уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области. Она попросила суд передать детей матери прямо в здании суда.

Семья воссоединилась. Своё 15-летние Антон отпразднует уже вместе с родителями и братьями у себя на родине.