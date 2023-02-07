Брянский театр моды победил в двух международных конкурсах

Театр моды «Миракл» из Брянска победил в двух международных конкурсах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Участницы народного театра моды «Миракл» из ДК имени Медведева в Брянске выступили на международном конкурсе «Открытие года-2023». Жюри высоко оценило их номера. Диплом лауреатов первой степени получили три выступления «Триколор», «Игра с огнём» и «Марионетка». Также в конкурсе состоялась премьера номера «Моя душа». Выступление стало Лауреатом II степени.

Также коллектив в международном конкурсе «Волна успеха» забрали Гран-при номерами «Магия» и «Морские приключения».