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Брянский театр показал два спектакля на «КУКСЪЕЗДе»

2023, 05 июля 14:49 Общество
Брянский театр показал два спектакля на «КУКСЪЕЗДе»
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Брянский театр кукол представил спектакль «Русалка»  на «КУКСЪЕЗДе» в Тольятти. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

Всероссийский фестиваль театров кукол «КУКСЪЕЗД» прошёл в Тольятти. Там собрались более 60 коллективов, в том числе и актеры Брянского театра кукол. Гости меропрятия участвовали в мастер-класса и круглых столах. 

На сцене Тольяттинского театра кукол брянский коллектив дважды показал спектакль «Русалка».  В декабре прошлого года постановка получила премию Министерства культуры России. 

Учредителем фестиваля «КУКСЪЕЗД» является Тольяттинский театр кукол при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

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