Брянский театр показал два спектакля на «КУКСЪЕЗДе»

Брянский театр кукол представил спектакль «Русалка» на «КУКСЪЕЗДе» в Тольятти. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Всероссийский фестиваль театров кукол «КУКСЪЕЗД» прошёл в Тольятти. Там собрались более 60 коллективов, в том числе и актеры Брянского театра кукол. Гости меропрятия участвовали в мастер-класса и круглых столах.

На сцене Тольяттинского театра кукол брянский коллектив дважды показал спектакль «Русалка». В декабре прошлого года постановка получила премию Министерства культуры России.

Учредителем фестиваля «КУКСЪЕЗД» является Тольяттинский театр кукол при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.