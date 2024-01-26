Брянский театр проведёт гастроли в Республике Хакасия
Брянский театр поедет на «Большие гастроли» в Республику Хакасия. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
Брянский областной театр драмы им. А. К. Толстого вошёл во Всероссийский проект «Большие гастроли». В конце сентября актёры отправятся в столицу Республики Хакасия город Абакан. В Русском академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова они семь раз сыграют пять спектаклей.
Проект «Большие гастроли» запущен Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» при поддержке Министерства культуры России.