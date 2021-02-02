Брянский театр танца стал победителем всероссийского конкурса

Брянский театр танца «Аплас» при городском центре внешкольной работы в минувшие выходные выступил на всероссийском танцевальном конкурсе”Dance Control”, который Федерация современного и эстрадного танца России провела в Белгороде.

Как сообщается в группе театра во ВКонтакте, на суд жюри из Москвы, Бпелгорода и Калининграда театр представил девять танцевальных композиций. Все они заняли первые места в разных номинациях, а шоу «Алладин» получило гран-при фестиваля.

Теперь театр готовится к новым конкурсам в Москве и Сочи.