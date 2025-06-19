Брянский ветеран отметил 101 день рождения

Брянский ветеран Борис Васильевич Шапошников отметил 101 день рождения. Об этом рассказали в городской администрации.

Накануне участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Брянска Борис Васильевич Шапошников отпраздновал 101 день рождения. В гости к ветерану пришли специалисты Володарской районной администрации. Они подарили ему подарки и пожелали крепкого здоровья.

Борис Васильевич Шапошников освобождал Донбасс, Белоруссию, Прибалтику, штурмовал Кенигсберг. А в настоящее время он участвует в общественной жизни, регулярно посещает памятные мероприятия, делится опытом с молодежью, а также сохраняет физическую форму и бодрость духа.