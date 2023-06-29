Брянский вице-мэр призвал уберечь подростков от токсикомании

Первый зам главы администрации призвал брянских депутатов уберечь подростков от токсикомании. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянской областной думы по инициативе первого заместителя Брянской городской администрации Сергея Антошина прошло совещание. С парламентариями он обсудил смертельное увлечение подростков «сниффинг» – вдыхание газовых паров.
«Чтобы вы понимали всю серьезность этой беды, расскажу, что с 2016 по 2021 годы от таких «модных экспериментов» погибло более 600 детей», — подчеркнул Антошин.
Дешевое средство токсикомании можно приобрести в любом супермаркете. Год назад в Советском районе от него погиб 10-летний ребенок.
«Власть должна оперативно реагировать на такие тенденции и в первую очередь реагировать законодательными актами. Я уверен, что участившиеся случаи отравления несовершеннолетних напрямую связаны с отсутствием правового регулирования розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих этот газ», — обратился к депутатам вице-мэр.
Сергей Антошин представил законопроект, который запрещает продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный газ.
«Давайте работать, чтобы, наконец, защитить наших детей! Именно это мы сегодня и делаем, и именно такую цель преследует моя инициатива», — подчеркнул Антошин.
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