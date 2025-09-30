Третий всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» завершился торжественной церемонией награждения в концертном зале имени Прокофьева. Жюри определило победителей в десяти основных и трех дополнительных номинациях.

Стоит отметить Александра Чернова, известного в медиасфере как «Брянский ворчун», ставшего лауреатом конкурса в категории «Интернет-проект». Его материал о промышленнике Сергее Горелове покорил сердца экспертов.

Герой публикации — 64-летний основатель крупного производственного холдинга. Горелов создал империю, специализирующуюся на разработке антитеррористических систем и модернизации военной техники. Его предприятия работают с железнодорожной отраслью, атомной энергетикой, нефтегазовым сектором и горнодобывающими компаниями.

География деятельности бизнесмена поражает масштабами – от российских регионов до далекого Таджикистана, где его системы обеспечивают безопасность государственных и гражданских объектов.

Чернову удалось создать живой портрет современного промышленника, который сочетает богатый жизненный опыт с инновационным подходом к бизнесу.

Источник – сайт МК-Брянск