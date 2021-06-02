Брянский ясень-великан лидирует в общероссийском голосовании

Брянцев просят помочь удержать первое место.

300-летний брянский ясень-великан борется за звание «Российское дерево года – 2021».

Список для голосования из 47 уникальных исторических деревьев утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы. Голосование началось 1 мая. За две недели брянский ясень добрался до второго места, а к началу июня – до первого.

Голосование продлится до 1 августа. Мэрия просит горожан поддержать брянское дерево.

Ясень-великан растет на Петровской горе, на древнем историческом месте — между Спасо-Гробовской церковью и церковью Воскресения.

Его высота составляет около 30 метров, диаметр – 130 сантиметров, на высоте 1,3 метра от поверхности земли окружности достигает 403 сантиметров.

Возраст ясеня, по заключению экспертов, составляет порядка 300 лет. Хотя продолжительность деревьев в городской среде в разы ниже, чем в природе, ясень продолжает плодоносить, и это дает возможность спрогнозировать, что он проживет еще около 200 лет.