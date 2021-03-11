Брянским подросткам-заключенным рассказали об ответственности за экстремизм

Встречу с детьми провели полицейские и сотрудники УФСИН.

В Брянске сотрудники УМВД и УФСИН организовали встречу с подростками из брянской воспитательной колонии на тему терроризма и экстремизма.

Как сообщает региональное УМВД, особое внимание было уделено распространению в соцсетях информации, направленной на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение человеческого достоинства.

Также правоохранители рассказали подросткам об ответственности за преступления экстремистского характера и предостерегли их от участия в массовых беспорядках.

Такие встречи будут продолжены и в дальнейшем, отметили в УМВД.