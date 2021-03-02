Брянским школьникам обещают гарантированную работу в сфере IT

Долгосрочный образовательный проект разработала IT-компании «Деснол».

Заместитель главы Брянской городской администрации Алевтина Андреева провела ознакомительную встречу с представителями брянской IT-компании «Деснол». Компания разработала долгосрочный образовательный проект для дополнительного обучения школьников, направленный на изучение информационных систем и технологий, сообщает мэрия.

По словам директора «Деснол Софт Брянск» Павла Протасова, ключевая идея проекта – создать образовательный и карьерный путь для учеников 9-11 классов, который в дальнейшем гарантирует им трудоустройство в сфере IT в Брянской области.

Проект рассчитан на несколько лет. Он призван познакомить школьников с профессией IT-разработчика и нацелить их на поступление в региональные вузы по профильным специальностям.

Реализация проекта продолжится при поступлении ребят в брянские вузы. Также предполагаются стажировки на целевых предприятиях.

Выпускникам образовательного проекта, получившим по целевым предметам оценки не ниже четверки, разработчики обещают трудоустройство в брянских компаниях.

В городской администрации приняли решение более детально рассмотреть проект совместно со специалистами в сфере образования.