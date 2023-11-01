В Брянске закрылась вечерняя школа №5

На заседании городской балансовой комиссии мэрии приняли решение о ликвидации вечерней школы №5 в Брянске. Ещё весной здесь было четыре класса. А с сентября продолжить обучения собирались лишь 14 одиннадцатиклассников. В основном это работающие молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Всех их перевели в школу №33 на улице Пушкина, 23. Для учеников занятия будут проходить с 16 до 20 часов. После сдачи ЕГЭ в будущем году выпускники получат аттестат об окончании школы №33.

Одиннадцатиклассники вечерней школы №5 Брянска продолжат обучение в школе №33. Об этом сообщили в городской администрации.

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