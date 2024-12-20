Брянским управляющим компаниям запретили брать деньги на оборудование укрытий в подвалах. Об этом сообщает издание «БрянскToday».

Госжилинспекция отреагировала на попытку управляющих компаний заработать на оборудовании укрытий в подвалах многоквартирных домов. Ремонт помещений, покупку мебели и установку на вход электронные замки должны делать за счёт средств компании. На такие работы средства уже входят в счёт за ЖКУ.

На руководство отдельных УК убеждают жильцов, что платить за оборудование подвалов должны они и даже решили ввести в квитанциях отдельную строку «на укрытие».

В Госжилинспекции пояснили, что подвалы должны постоянно обслуживаться управляющей компанией, а если таких работ не было, то часть денег были присвоены организацией. За дополнительные сборы в ведомстве пригрозили лишать УК лицензий.