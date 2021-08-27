Брянских работников станции скорой помощи поблагодарили за работу

Глава города Марина Дбар вручила им благодарственные письма.

26 августа медицинских работников подстанции № 3 ГБУЗ «Брянская городская станция скорой помощи» поблагодарили за самоотверженный труд в в период пандемии коронавируса и вручили им благодарственные письма.

«Уважаемые друзья! Сегодня мы пришли сказать вам спасибо за ваш труд, который сложно переоценить. Самый благородный, самоотверженный, самый нужный людям. В период пандемии вы работали в режиме нон-стоп, ежедневно и ежечасно спасая жизни людей. Благодаря Вам жителям Брянска удалось пережить этот сложнейший период. Хочется пожелать вам в первую очередь здоровья, много сил, энергии, радости. Пусть в ваших домах царит мир и благополучие, пусть будут рядом родные и близкие люди», – сказала глава города Марина Дбар.

К слову, на награждении были не все, многие медики уже находились при исполнении своего благородного долга.