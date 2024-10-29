Брянских школьников от вокзала до вокзала провёз «Безопасный рейс»

Брянских школьников от вокзала до вокзала провёз рельсовый автобус в рамках акции «Безопасный рейс». Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Полицейские и сотрудники железной дороги в первые дни осенних каникул провели для школьников профилактическое мероприятие. 30 детей прокатиться на рельсовом автобусе от вокзала Брянск-Орловский до вокзала Брянск-Льговский. В пути они узнали о правилах поведения на платформах и перехода железнодорожных путей. Также школьникам рассказали о том, почему нельзя подходить к объектам, находящимся под напряжением, напомнили об опасности «зацепинга» и ответственности за нарушение правил.