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Брянских сирот пригласили учиться на следователей в Москву

2021, 05 марта 12:46 Общество
Брянских сирот пригласили учиться на следователей в Москву
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Сиротам обещают бесплатное обучение, питание и повышенную социальную стипендию.

СУ СКР по Брянской области пригласило детей-сирот и оставшихся без попечения родителей из региона на учебу в Московскую академию СК РФ.

Студентам из этих льготных категорий гарантированы бесплатные обучение по квоте, жилье и питание, стипендия в размере 16 тыс. рублей в месяц и помощь в трудоустройстве по окончании учебы.

Заинтересовавшиеся могут узнать подробности  по телефону в Брянске: 41-23-93.

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