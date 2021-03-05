Брянских сирот пригласили учиться на следователей в Москву

Сиротам обещают бесплатное обучение, питание и повышенную социальную стипендию.

СУ СКР по Брянской области пригласило детей-сирот и оставшихся без попечения родителей из региона на учебу в Московскую академию СК РФ.

Студентам из этих льготных категорий гарантированы бесплатные обучение по квоте, жилье и питание, стипендия в размере 16 тыс. рублей в месяц и помощь в трудоустройстве по окончании учебы.

Заинтересовавшиеся могут узнать подробности по телефону в Брянске: 41-23-93.