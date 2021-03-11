Брянских старшеклассников пригласили на туристический конкурс

Школьникам 15-17 лет предлагают снять видеоролики о туристических объектах своего региона.

В России с 9 марта по 11 апреля проходит детский туристический конкурс для ребят 15-17 лет, участниками которого могут стать и юные брянцы.

Для этого им надо отправить организаторам проекта ролик о туристическом потенциале Брянщины.

В конкурсе предусмотрены 10 номинаций. Подробнее об условиях участия можно узнать на сайте проекта.

Победители станут участниками масштабного путешествия по стране на поезде, пассажирами которого будут также режиссеры и известные блогеры.