Брянское региональное отделение «Школы безопасности» признали одним из лучших в стране

26 юных представителей общественного движения наградили грамотами, медалями и знаками отличия.

Итоги работы Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» подвели на фестивале «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!».

В Международном открытом конкурсе вокального искусства «Наш безопасный мир. Голос безопасности» призёрами и лауреатами стали четыре исполнителя из Брянской области. В творческом состязании «Школа безопасности» — детское крыло РОССОЮЗСПАСА» призовые места заняли девять работ от брянских школьников.

Медали «За пропаганду культуры безопасности» получили девять участников Брянского регионального отделения «Школа безопасности», а один — медаль «За добрую волю». Знаками отличия «Лидер Школы безопасности» и «Отличник Школы безопасности» отмечены ещё три жителя Брянской области.

Брянское региональное отделение также признали одним из лучших в России.