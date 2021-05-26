Брянского чиновника осудят за гибель хозяйки ушедшего под землю дома

Глава поселковой администрации проигнорировал предупреждения специалистов.

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела о гибели женщины в результате провала под землю частного жилого дома. В ненадлежащем исполнении должностных обязанностей обвиняют главу администрации Злынковского района.

Трагедия произошла рано утром 16 октября 2020 года в поселке Вышков. Под домом № 14 на улице Ленинской произошло развитие карстово-суффозионных процессов, в результате дом ушел под землю, а жившая в нем женщина погибла.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, глава администрации был осведомлен о карстово-суффозионных процессах природного характера в Вышкове. Однако он небрежно отнесся к своим обязанностям и, проигнорировав результаты геологической разведки и рекомендации экспертов, не принял мер для предупреждения чрезвычайной ситуации.

Уголовное дело направили в суд. Чиновнику грозит до пяти лет заключения.