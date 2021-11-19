Брянского предпринимателя Коломейцева приговорили к полутора годам
Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Брянский предприниматель и блогер Александр Коломейцев предстал перед судом по обвинению в причинении имущественного ущерба путем обмана.
Как сообщает региональная прокуратура, с 2014 по 2017 год индивидуальный предприниматель, будучи собственником здания торгового центра, с целью извлечения выгоды не в полном объеме оплатил потребленную тепловую энергию. Размер задолженности перед «Брянсккоммунэнерго» составил 1,3 миллиона рублей.
Суд приговорил Александра Коломейцева к полутора годам колонии-поселении. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.
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