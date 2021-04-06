Брянского юриста Маслова оштрафовали на 1 млн за клевету на отца Богомаза

Приговор по уголовному делу вынес Советский районный суд Брянска.

6 апреля Советский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу 64-летнего юриста и блогера Сергея Малова. Напомним, его обвинили в клевете на отца губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Как установил суд, в августе 2020 года Маслов на канале в YouTube «распространил заведомо ложные сведения о его сотрудничестве с контрразведкой «Абвер», тем самым обвинив его в измене Родине, то есть в совершении особо тяжкого преступления».

Суд пришел к заключению, что юрист преследовал цель опорочить честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.

Сам Сергей Маслов с обвинением не согласился. В свою защиту он сообщил, что лишь задавал вопросы и искал на них ответы в открытых источниках.

Советский районный суд, исследовав доказательства, пришел к выводу о недостоверности информации, изложенной в видеоролике, сообщает региональная прокуратура.

Сергея Маслова обязали выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.