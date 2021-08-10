В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 10 человек

С начала пандемии коронавирус унес жизни 886 брянцев и 92 приезжих из других регионов.

Всего в Брянской области провели 688118 исследований на коронавирусную инфекцию. Диагноз подтвердился у 228 человек. 106 жителей Брянской области выздоровели. 10 пациентов скончались.

Погрузка черных металлов на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2 раза в январе-июле В январе-июле 2021 года погрузка черных металлов на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 90 тыс. тонн, что в 2 раза выше аналогичного уровня прошлого года. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки черных металлов. Только в июле погрузка черных металлов в Смоленской области увеличилась на 17,8% и составила 11,9 тыс. тонн. Положительная

Пожар оставил семью без дома в Рославльском районе Около полуночи 7 августа в деревне Козлово Рославльского района произошел пожар в жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В двенадцатом часу ночи житель деревни Козлово Рославльского района заметил, что в соседнем доме горит веранда. Он сообщил об этом по номеру 101, а сам побежал к соседскому дому сообщить о произошедшей беде.

В Починке в субботний вечер загорелось авто В субботу, 7 августа, в город Починок вечером горела отечественная легковушка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Владелец автомобиля “ВАЗ-2106” пригнал свою легвуошку для ремонта знакомому автослесарю в город Починок. Мастер посмотрел авто и попросил оставить его возле своего частного дома для дальнейшего ремонта. Около девяти часов вечера проходящие мимо жители увидели, что

На улице Шевченко в Смоленске ограничат движение транспорта Движение транспортных средств ограничат по улице Шевченко в Смоленске. Об ограниениях сообщили в пресс-службе городской администрации. Временные трудности связаны с ремонтом контактной сети троллейбусов в этой части Смоленска. Движение транспорта будет ограничено с 21:00 8 августа до 5:00 9 августа по улице Шевченко (от дома №76 до дома №84/2) и с 21:00 12 августа до

Жительница Смоленска перевела мошеннику более 170 тысяч рублей Всего жители Смоленской области “подарили” мошенникам более 300 000 рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Смоленской области. Жительница Смоленска 1954 года рождения сообщила стражам порядка, что ей позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что её деньги необходимо защитить от несанкционированного списания. Потерпевшая самостоятельно перевела злоумышленнику на 7 телефонных номеров