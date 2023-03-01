Брянскому приюту для собак исполнилось два года

Муниципальному приюту для безнадзорных животных в областном центре исполнилось два года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

1 марта 2021 года на улице Почтовой, 2А в Бежицком районе Брянска открылся приют для безнадзорных животных. Он занял площадь в полтора гектара. В приюте оборудовано свыше 40 вольеров, в которых одновременно могут жить до 200 собак. В ближайшее время в учреждении смогут принять ещё сто животных. Кроме того в приюте ремонтируют ветеринарный кабинет и благоустраивают территорию.

За два года новый дом обрели более 120 собак. Сейчас в приюте живет около 100 животных. Из них 70 — признаны агрессивными и никогда не вернуться на улицы города.