Брянскому волонтерскому штабу «Мы вместе» в марте исполняется год

Волонтеры Брянщины отмечают это событие на первой неделе марта.

С 1 по 6 марта участники брянского волонтерского штаба «Мы вместе» проводят серию акций в честь первой годовщины его работы.

В частности, в сети Тик-Ток они проводят челлендж «Оранжевая нить». Смысл акции в том, что в коротких видеороликах участники региональных штабов передают друг другу клубок оранжевых ниток. Нитки символизируют сплетение судеб людей, а оранжевый цвет перекликается с логотипом движения.

Штаб «Мы вместе» на Брянщине начал работу 21 марта 2020 года. С введением режима повышенной готовности в регионе волонтеры начали помогать оказавшися на самоизоляции пожилым и маломобильным жителям региона с закупкой продуктов и лекарств, оплатой коммунальных счетов, получении рецептов и в решении других насущных вопросов.