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Брянскую маршрутку №215 продлят до деревни Антоновка

2021, 02 февраля 13:14 Общество
Брянскую маршрутку №215 продлят до деревни Антоновка
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Жители Брянской деревни Антоновка пожаловались на проблемы с транспортным сообщением в фонд «Горолсдкие проекты Ильи Варламова и Максима Каца».

Активисты фонда направили соответствующие запросы брянским чиновникам. И получили ответ, в котором говорится, что маршрут брянской маршрутки “№215 будет продлен до центра Антоновки и первые рейсы по нему отправятся уже завтра, 3 февраля.

Власти также намерены сменить перевозчика на маршруте № 179.

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