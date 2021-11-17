Брянскую семью года покажут на телеканале «ОТР»

Многодетная семья Бусыревых живет в Клинцовском районе.

Многодетную семью Бусыревых из села Великая Топаль Клинцовского района покажут на федеральном телеканале «ОТР».

Константин и Елена Бусыревы получили награду в номинации «Многодетная семья» конкурса «Семья года – 2021». Участие в нем принимали более 3 тысяч семей из всех регионов страны.

Бусыревы приехали в Брянскую область из Воркуты. В 1988 году они познакомились там в спортивном зале. Константин был чемпионом Коми АССР по вольной борьбе и дзюдо.

После свадьбы мечтали о большой семье. В семье Бусыревых выросли трое сыновей, которые избрали карьеру военных, и подрастают две дочери. Также у супругов есть четверо внуков.

Глава семьи восстановил на собственные средства восстановил в Великой Топали мемориальный комплекс воинам, погибшим в селе в годы Великой Отечественной войны.

Передачу о награждении победителей конкурса можно будет посмотреть на телеканале «ОТР» 28 ноября в 13.00.