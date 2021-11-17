Брянскую семью года покажут на телеканале «ОТР»

Многодетная семья Бусыревых живет в Клинцовском районе.
Многодетную семью Бусыревых из села Великая Топаль Клинцовского района покажут на федеральном телеканале «ОТР».
Константин и Елена Бусыревы получили награду в номинации «Многодетная семья» конкурса «Семья года – 2021». Участие в нем принимали более 3 тысяч семей из всех регионов страны.
Бусыревы приехали в Брянскую область из Воркуты. В 1988 году они познакомились там в спортивном зале. Константин был чемпионом Коми АССР по вольной борьбе и дзюдо.
После свадьбы мечтали о большой семье. В семье Бусыревых выросли трое сыновей, которые избрали карьеру военных, и подрастают две дочери. Также у супругов есть четверо внуков.
Глава семьи восстановил на собственные средства восстановил в Великой Топали мемориальный комплекс воинам, погибшим в селе в годы Великой Отечественной войны.
Передачу о награждении победителей конкурса можно будет посмотреть на телеканале «ОТР» 28 ноября в 13.00.
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