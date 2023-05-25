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Цен­тр правов­ой помощи детям открыли в Брянске

2023, 25 мая 08:04 Общество
Цен­тр правов­ой помощи детям открыли в Брянске
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Цен­тр бесплатной правов­ой помощи детям появился в областном центре. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка в Брянской области в своём телеграм-канале.

 

 

В Брянске открыли Цен­тр бесплатной правов­ой помощи детям. Ини­циаторами его создания выступили адво­каты АПБО Юлия Ковал­ева, Елена Солодовни­кова, Мария Азаренко при поддержке Уполн­омоченного по пр­авам ребенка Инны Мухиной.

«Презентация Центра состоялась накануне Дня защиты детей в хо­де заседания Детского Общественного сове­та. Центр станет допо­лнительным ресурсом помощи детям (с сохранением ад­вокатской тайны). В ходе работы Центра пл­анируется реализация проекта «День с Уполномоченным», – отметила Инна Мухина.

Подобной практ­ики правовой поддерж­ки детей в других регионах пока нет.

«Не всегда дети могут обратиться за помощью к родителям, педагогам, знакомым, боясь осуждения или не желая выносить сор из избы. Центр до­пускает анонимное об­ращение, как и детск­ий телефон доверия, но решение проблем лежит не в психологич­еской, а правовой пл­оскости», – заключила уполномоченный по правам ребенка.

 

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