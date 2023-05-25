Центр правовой помощи детям открыли в Брянске
Центр бесплатной правовой помощи детям появился в областном центре. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребёнка в Брянской области в своём телеграм-канале.
В Брянске открыли Центр бесплатной правовой помощи детям. Инициаторами его создания выступили адвокаты АПБО Юлия Ковалева, Елена Солодовникова, Мария Азаренко при поддержке Уполномоченного по правам ребенка Инны Мухиной.
«Презентация Центра состоялась накануне Дня защиты детей в ходе заседания Детского Общественного совета. Центр станет дополнительным ресурсом помощи детям (с сохранением адвокатской тайны). В ходе работы Центра планируется реализация проекта «День с Уполномоченным», – отметила Инна Мухина.
Подобной практики правовой поддержки детей в других регионах пока нет.
«Не всегда дети могут обратиться за помощью к родителям, педагогам, знакомым, боясь осуждения или не желая выносить сор из избы. Центр допускает анонимное обращение, как и детский телефон доверия, но решение проблем лежит не в психологической, а правовой плоскости», – заключила уполномоченный по правам ребенка.