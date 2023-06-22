Центр культурного развития начали строить в Почепе

Трёхэтажный Центр культурного развития с кинозалом и библиотекой начали строить в Почепе. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

В городе Почепе рабочие приступили к строительству многофункционального Центра культурного развития. Подрядная организация готовит котлован под трёхэтажное здание.

В учреждении культуры будет зрительный зал на 470 мест, библиотека, кинозал, помещения для кружков и секций. Здание оборудуют лифтами для маломобильных групп населения. Центр оснастят новым оборудованием.

Завершить строительство планируют до конца 2024 года.