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Церемония посвящения молодых налоговиков прошла в Брянске

2023, 22 ноября 09:04 Общество
Церемония посвящения молодых налоговиков прошла в Брянске
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В преддверии профессионального праздника в Брянске прошла церемония посвящения в профессию работников налоговой службы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Церемония посвящения в профессию работников налоговой службы прошла в областном центре. В ней участвовали специалисты, которые недавно поступили на госслужбу. Они осваивают профессию на испытательном сроке с помощью наставников- опытных налоговых инспекторов.

Мероприятие традиционно посвятили Дню работника налоговых органов России.

Поздравили сотрудников ФНС заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин и главный федеральный инспектор э Андрей Дьячук.

«Благодаря внедрению новых технологий и современных подходов к работе ваше ведомство стало одним из самых прогрессивных и эффективных в стране. Эти достижения – заслуга и тех, кто трудится в налоговой службе региона. Вы — отличные профессионалы, всей душой преданные своему делу, люди активные и целеустремлённые», – подчеркнул Владимир Пронин.

Кроме того, награды от Федеральной налоговой службы России, губернатора, Брянской областной Думы и главного федерального инспектора вручили лучшим сотрудникам.

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