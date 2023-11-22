Церемония посвящения молодых налоговиков прошла в Брянске

В преддверии профессионального праздника в Брянске прошла церемония посвящения в профессию работников налоговой службы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Церемония посвящения в профессию работников налоговой службы прошла в областном центре. В ней участвовали специалисты, которые недавно поступили на госслужбу. Они осваивают профессию на испытательном сроке с помощью наставников- опытных налоговых инспекторов.

Мероприятие традиционно посвятили Дню работника налоговых органов России.

Поздравили сотрудников ФНС заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин и главный федеральный инспектор э Андрей Дьячук.

«Благодаря внедрению новых технологий и современных подходов к работе ваше ведомство стало одним из самых прогрессивных и эффективных в стране. Эти достижения – заслуга и тех, кто трудится в налоговой службе региона. Вы — отличные профессионалы, всей душой преданные своему делу, люди активные и целеустремлённые», – подчеркнул Владимир Пронин.

Кроме того, награды от Федеральной налоговой службы России, губернатора, Брянской областной Думы и главного федерального инспектора вручили лучшим сотрудникам.