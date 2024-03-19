Человек пострадал на пожаре в Жуковском районе

Человек пострадал на пожаре в жилом доме в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Жуковском округе. В населённом пункте Никольская Слобода на улице Красногорская загорелся жилой дом. Тушили пожар два отделения на автоцистернах.

Травмы получил жилец дома. Причину происшествия выясняют эксперты.