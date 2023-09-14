Чемпион России по баскетболу проведет мастер-классы в Брянске и Клинцах

Чемпион России по баскетболу Виталий Фридзон проведет юбилейный турнир в регионе, а также мастер-классы в Брянске и Клинцах. Об этом рассказали в городской администрации.

Уроженец Брянской области, чемпион России и заслуженный мастер спорта России по баскетболу Виталий Фридзон и бывший форвард сборной России, чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России Сергей Моня приехали в регион. Они встретились с губернатором Александром Богомазом и подарили ему майку хоккеиста Овечкина.

«Рассказал о том, как у нас организована работа со спортсменами и тренерами, о системе премирования за достижения не только на соревнованиях российского и международного, но и областного уровня. Обсудили, как можно повысить уровень игры нашей баскетбольной команды — для этого и нужны мастер-классы от звезд», — сказал Александр Богомаз.

Знаменитые спортсмены проведут мастер-классы в Брянске на арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко, а также в Клинцах, где родился и вырос Виталий. Кроме того, в 2024 году Фридзон хочет провести в регионе масштабный юбилейный спортивный турнир.