Четверо брянцев стали призёрами конкурса «Профессионалы – 2024»

Четверо брянцев стали призёрами этапа всероссийского конкурса «Профессионалы – 2024». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
Брянские школьники и студенты представили регион на межрегиональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2024» по компетенциям медицинского профиля. Четверо вернулись домой с наградами.
Так, в компетенции «Медицинский и социальный уход» второе место заняла третьекурсница Брянского базового медицинского колледжа Светлана Степичева. В этой же номинации среди юниоров бронзовым призёром стал ученик школы № 63 Брянска Иван Луканихин.
В компетенции «Фармацевтика» третье место в своих возрастных категориях заняли второкурсница Брянского медколледжа Алина Зубкова и ученик школы № 14 Брянска Никита Храпов.
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