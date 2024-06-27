Четверо брянцев стали призёрами конкурса «Профессионалы – 2024»

Четверо брянцев стали призёрами этапа всероссийского конкурса «Профессионалы – 2024». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Брянские школьники и студенты представили регион на межрегиональном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2024» по компетенциям медицинского профиля. Четверо вернулись домой с наградами.

Так, в компетенции «Медицинский и социальный уход» второе место заняла третьекурсница Брянского базового медицинского колледжа Светлана Степичева. В этой же номинации среди юниоров бронзовым призёром стал ученик школы № 63 Брянска Иван Луканихин.

В компетенции «Фармацевтика» третье место в своих возрастных категориях заняли второкурсница Брянского медколледжа Алина Зубкова и ученик школы № 14 Брянска Никита Храпов.