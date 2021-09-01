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Четверо коммерческих перевозчиков проиграли мэрии Брянска в суде

2021, 01 сентября 08:30 Общество
Четверо коммерческих перевозчиков проиграли мэрии Брянска в суде
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Владельцы отмененных маршрутов добивались возврата маршруток на улицы города.

Советский районный суд подтвердил законность нормативных правовых актов Брянской городской администрации, регулирующих пассажирские перевозки.

Как сообщает мэрия, четверо коммерческих перевозчиков: ИП Киселев, ИП Махотин, ИП Саможенов и ИП Хачатрян – обратились в суд с заявлением о признании недействующими двух постановлений городской администрации – от 13 и 15 января 2021 года – об отмене маршрутов.

В этом году в рамках транспортной реформы в Брянске отменили несколько коммерческих маршрутов – власти назвали их дублирующими и, как следствие, ненужными городу, несмотря на многочисленные жалобы горожан. Новые свидетельства, дающие право работать на маршрутах общественного транспорта, перевозчикам не выдали.

В мэрии ссылаются на многочисленные нарушения закона об обеспечении пассажирских перевозок со стороны маршрутчиков, в том числе нарушения расписания и несвоевременное предоставление отчетности. В частности, Дмитрия Махотина обвинили в том, что на маршруте № 99 он осуществлял лишь 20% положенных рейсов.

В попытке вернуться в бизнес, владельцы маршрутов обратились в суд. Советский районный суд не усмотрел нарушения прав и интересов перевозчиков и подтвердил законность действующих нормативных правовых актов мэрии Брянска.

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