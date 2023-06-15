Четыре экзамена в один день сдали брянские девятиклассники

Ещё четыре выпускных экзамена в один день сдали брянские девятиклассники. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Более 4,2 тысячи девятиклассников региона в один день сдавали экзамены. Они написали ОГЭ по четырем предметам. 2683 школьника сдавали географию, а 13115 – информатику. Литературу и физику выбрали 193 и 89 участников..

Экзамены прошли в 79 пунктах. Процесс контролировали общественные наблюдатели.