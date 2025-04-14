Четыре медали завоевали брянские бойцы на международных соревнованиях в Подмосковье. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Домодедово прошли всероссийские и международные соревнования по универсальному бою в средствах защиты. В спортивном комплексе «Авангард» за медали боролись около 600 бойцов из России и порядка 400 — из 16 стран СНГ, Европы и Азии.

В весовой категории 16-17 лет первое место занял брянский спортсмен Никита Васюков. «Золото» международного турнира завоевала Елизавета Зонова. Она выступила в весовой категории 18+.

Бронзовыми призёрами соревнований стали юные брянские спортсмены Егор Тимошенко и Андрей Фурманов.