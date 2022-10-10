Четыре современных библиотеки появились на Брянщине

В Брянской области открыли четыре модельные библиотеки нового уровня.

По региональному проекту «Культурная среда»в этом году в регионе открыли сразу четыре модельные библиотеки.Две из них создали на базе детских библиотек № 2 и № 5 в областном центре.

В современных храмах книги сделали ремонт, купили новые издания и мультимедийную технику. В обновленных библиотеках появились тематические зоны для посетителей – мультимедийная, игровая, творческая и уголок для самых маленьких.

За четыре года в Брянской области создали семь модельных библиотек нового уровня.